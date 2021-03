A Irca e Tps di Gallarate il premio Industria felix

Tra le 43 società di capitali con sede legale in Lombardia più competitive per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta per sostenibilità insignite del premio Industria Felix, ci sono anche Irca spa e Tps Group (Technical Publications Service). Irca ha ricevuto il premio quale miglior impresa del settore agroalimentare per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved, la seconda quale migliore media impresa con sede legale nella provincia di Varese per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved.

Le aziende premiate sono state selezionate da un Comitato scientifico dopo un’inchiesta giornalistica condotta su 142mila bilanci. L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con i patrocini di Confindustria, Simest, Confindustria Lombardia, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development.

«Appuntamenti come Industria Felix sono l’occasione per evidenziare le eccellenze dell’industria lombarda e ricreare quella fiducia necessaria per affrontare con più forza e decisione le sfide che abbiamo di fronte». Ha dichiarato il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, intervenuto all’evento.

«Metterci alle spalle il triste capitolo della pandemia per parlare di crescita dell’intero Paese è uno degli obiettivi che abbiamo il dovere di porci. Dobbiamo superare la crisi sanitaria per poter ritornare alla vita normale. L’unica opportunità per farlo è riuscire a vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Il recente accordo siglato tra Regione Lombardia, Confindustria Lombardia e Associazione Nazionale dei medici di azienda e competenti per le vaccinazioni dei dipendenti delle imprese va in questa direzione».