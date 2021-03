Al Gruppo Irca piace il mercato americano, acquisito il distributore In2Food

Non più di due anni fa, Gianpaolo Perego, ceo di Irca, azienda con sede a Gallarate, leader nella produzione di cioccolato, creme, ingredienti e prodotti semilavorati destinati al mondo della pasticceria, aveva detto di guardare ai mercati americani con grande interesse, motivato anche dal fatto che lo stesso fondo d’investimento Carlyle, che ne detiene la proprietà, ama a sua volta le medie imprese italiane. E come dargli torto. Imprese come Irca piacciono tanto agli investitori stranieri perché promettono tanto in termini di remunerazione del capitale investito.

Sempre Perego nella stessa occasione aveva indicato che per conquistare il mercato d’Oltreoceano occorreva fare leva sulla reputazione del Made in Italy, che nel food è piuttosto alta.

Il ceo di Irca non si è dunque smentito perché è stato appena annunciato da parte dell’azienda di Gallarate l’acquisto dell’americana In2Food Gourmet. Un’operazione che ne rafforza la capacità distributiva negli Usa e a livello globale. In2Food Gourmet è infatti leader in America nella distribuzione di prodotti europei a marchio premium, destinati principalmente al mercato della pasticceria.

In2Food Gourmet è un’azienda espressione del capitalismo familiare americano (non è solo una particolarità italiana). Con sede a Duluth in Georgia è stata fondata nel 2005 dalla famiglia Clever. Opera attraverso svariati uffici commerciali ed un centro di distribuzione che garantisce una copertura capillare su tutto il territorio americano, servendo più di 100 clienti attivi in tutti i canali professionali del Food (Retail, Artigianale e Horeca).

L’acquisizione di In2Food rafforza la presenza di Irca negli Usa, potenziandone la rete distributiva aziendale a livello globale. A seguito dell’acquisizione, la stima delle vendite generate dal gruppo relative al mercato americano supereranno i 35 milioni di dollari. Con l’integrazione di In2Food in Dobla USA, filiale locale del Gruppo, Irca darà un’accelerazione alla sua strategia di crescita attraverso una maggiore penetrazione del mercato americano, sfruttando la profonda esperienza di Mike Clever, fondatore nonché ceo di In2Food, e di tutto il management team. Mike Clever diventerà anche il nuovo managing director America del Gruppo Irca, focalizzandosi sul potenziamento delle già esistenti reti a livello commerciale e di marketing presenti nella regione.

I COMMENTI

«L’acquisizione di In2Food rafforza in modo significativo il nostro attuale posizionamento sul mercato americano che offre un grande potenziale per l’elevata domanda di prodotti artigianali italiani – commenta Paolo Perego, ceo del Gruppo Irca- Credo fermamente che In2Food rappresenti una perfetta sinergia per il nostro business, sia in termini di offerta complementare di prodotti che di competenza e conoscenza del settore condivisa dal management team».

Il fondatore e ceo di In2Food, Mike Clever, ha a sua volta dichiarato: «Siamo felici di entrare a far parte del Gruppo Irca. Rappresenta una grande opportunità per il nostro staff e per i nostri clienti, che hanno contribuito a sostenere la crescita di In2Food nel corso degli anni. Siamo entusiasti delle sinergie tra le due realtà ed emozionati al pensiero di garantire ai nostri clienti prodotti di pasticceria di elevata qualità, supportati da un’offerta di servizi eccellente».

LA STORIA DELLA FABBRICA DI CIOCCOLATO