La brughiera sfregiata da inciviltà e incuria tra Busto e Verghera

Rifiuti ovunque. Non grandi sversamenti, ma di certo molto diffusi: sono quelli fotografati dal nostro lettore Fabio «nella brughiera sita tra la zona Madonna in Veroncora e Verghera di Samarate».

Tra la città e gli abitati vicini – verso Samarate, Lonate, Buscate, Arconate – ci sono fitti boschi, ma anche un bel paesaggio minuto fatto di prati, boschetti, filari, campi arati. Purtroppo anche queste, come quelle più propriamente boscate, sono vittime dell’abbandono di rifiuti, fenomeno annoso e che non si riesce a debellare, come testimoniano le foto nei dintorni di via Rodari.

A volte sono gli stessi proprietari dei fondi – più o meno recintati – a lasciare rifiuti e rottami in vista (alcuni dei rottami, vista la ruggine sono lì da anni). «Qualche amministratore puntualizzerà che non è tutto territorio di Busto Arsizio ma sarebbe già un successo se si intervenisse per quanto di competenza o quantomeno per chiedere ai proprietari dei terreni che provvedano alla pulizia».