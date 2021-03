Ladri nella notte alla pasticceria Albini di Azzate

Risveglio amaro per i titolari della Pasticceria Albini di Azzate, che questa notte è stata presa di mira dai ladri.

Gli sconosciuti una volta entrati nel locale non hanno trovato che pochi spiccioli e dunque si sono presi l’unica cosa rivendibile sul mercato: il registratore di cassa.

«Non ho parole – scrive il titolare Paolo Vinotti sul gruppo Facebook “Sei di Azzate se…” – Mi hanno strappato e rubato tutto il registratore di cassa causandomi più danni della poca moneta presente in cassa. Inoltre dal momento che i ladri hanno strappato tutti i collegamenti avviso la clientela che oggi non possiamo utilizzare il Pos per i pagamenti con bancomat e carte di credito».

Grande solidarietà espressa nei tanti commenti per i titolari della pasticceria che si trova proprio nel centro di Azzate. Proprio la posizione, vicina alla rotonda dotata di telecamere, potrebbe facilitare l’individuazione degli autori del furto.