Le Civiche raccolte di Palazzo Cicogna aprono virtualmente a Pasqua per le famiglie

I musei sono purtroppo ancora chiusi nel rispetto delle normative anticovid, ma non sono fermi. In occasione della Pasqua, le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Cicogna aprono virtualmente le loro porte per quattro iniziative dedicate ad adulti e famiglie, per vivere insieme la Pasqua all’insegna dell’arte.

«In attesa di tornare a ospitare il pubblico dal vivo nei nostri spazi museali, siamo impegnati a tenere il più possibile attivi il contatto e l’interazione, in particolare con i più piccoli – commenta la vicesindaco e assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli -, attraverso i canali a disposizione in questo periodo. Riteniamo i giorni legati alla Pasqua un momento utile per proporre attività didattiche legate all’arte, che implementino la conoscenza del prezioso patrimonio cittadino e offrano ai bambini la possibilità, attraverso il gioco, di condividere un’esperienza arricchente con i genitori, come è sempre avvenuto, prima della pandemia, nei nostri musei: scrigni di bellezza che sia gli adulti che i bambini hanno dimostrato di apprezzare, in cui sono stati bene e dove, ci auguriamo, potranno tornare presto».



Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 aprile, un’operatrice dei Servizi Educativi Museali accompagnerà, attraverso tre brevi video girati nelle sale del museo, alla scoperta di alcune opere della collezione che raccontano i principali momenti della Pasqua, tra arte moderna e contemporanea.

A Pasquetta una sorpresa aspetta le famiglie: lunedì 5 aprile, sui canali social del museo verrà infatti pubblicato un gioco in cui un quadro del museo farà da sfondo a una speciale “caccia alle uova” virtuale.

Tutti i contenuti saranno pubblicati, nella mattinata dei giorni indicati, sui canali social dei musei di Busto Arsizio:

Pagina Facebook “Didattica museale e territoriale Città di Busto Arsizio”

profilo Instagram “bustoarsiziomusei”

canale Youtube “Musei civici di Busto Arsizio”

Di seguito il programma completo:

venerdì 2 aprile: video-approfondimento dell’opera Le ultime parole di Cristo sulla croce di Salvador Presta

sabato 3 aprile: video-approfondimento dell’opera Compianto angelico sul corpo di Cristo, attribuito a Giovanni Battista Pozzi e al Morazzone

domenica 4 aprile: video-approfondimento “Opere a confronto: Noli me tangere di Giuseppe Nuvolone e di Pompeo Batoni”

lunedì 5 aprile: Caccia alle uova! – attività dedicata ai più piccoli

All’interno di uno dei quadri di Palazzo Cicogna un simpatico coniglietto ha nascosto tante uova colorate… Chi riuscirà a trovarle tutte? La soluzione sarà pubblicata martedì 6 aprile.

