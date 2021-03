Sei “mini masterplan” per i varesini che vogliono migliorare il proprio quartiere

Ha, in piccolo, gli stessi meccanismi del masterplan delle stazioni ma è rivolto agli abitanti di sei zone della città identificate come da riqualificare il progetto per la rigenerazione urbana di Varese dedicato ai privati.

Presentata ieri sera in commissione urbanistica, la proposta, relativa a sei macroaree (in rosso nella mappa qui sopra) in diverse zone della città – dai dintorni di Largo Flaiano a San Fermo, dalla zona viale Valganna/Viale dei Mille a Valle Olona, da viale Belforte alle aree dismesse a Schiranna e Capolago – prevede degli incentivi a chi fa opere di riqualificazione urbanistica, con una riduzione al contributo di costruzione e degli altri incentivi, erogati all’interno del bando di rigenerazione urbana di Regione Lombardia.

«Regione Lombardia chiama i comuni a definire i criteri premianti per la rigenerazione urbana, noi ne abbiamo fissati alcuni» spiega l’assessore Andrea Civati in commissione. In particolare, «Il comune deve definire in che casi far scattare il contributo per la rigenerazione e in quale quantità: per questo il comune di Varese ha deciso di individuare degli ambiti di rigenerazione».

Gli incentivi vanno dal 30% di contributo (è il minimo, vale in tutta la città e anche per piccoli progetti) a salire, nelle aree definite a rigenerazione, fino anche al 100% – in vicinanza degli “isolati di innesco”, quelli su cui si concentra l’attenzione – o a un aumento della metratura fino al 20% in più.

La proposta dell’amministrazione comunale è all’inizio del suo percorso di approvazione: la commissione, dopo la prima seduta, ha deciso di chiederne una seconda prima della votazione, per riguardare meglio i parametri fissati. Ma anche dopo il voto in commissione, che si terrà settimana prossima, sarà necessario sottoporla al consiglio comunale, che si terrà a fine marzo.

LE SEI AREE INTERESSATE

Dintorni di Largo Flaiano

Area Vellone: divisa in Nord (via Crispi/via Sanvito) e area Vellone Sud (intorno a viale Belforte, da Biumo al Lazzaretto)

San Fermo (tutto il quartiere)

Viale Valganna/viale dei Mille, in zona rotonda

Natura – gruppo di aree dismesse: come ex Cagiva, ex serre Capolago, Varese Porfidi, Maiocchi Masnago

Valle Olona

