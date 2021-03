Nelle scuole di Cedrate la biodiversità s’impara “sul campo”

Nelle scuole di Cedrate, quartiere di Gallarate, si impara la biodiversità e l’attenzione all’ambiente.

E questa settimana partono le piantumazioni di piante e alberi: una trentina di piantine, ricevute gratuitamente dalla scuola, e quattro alberi offerti da Ersaf.

È così che i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia “Bruno Munari” e bimbi e bimbe delle classi seconde della primaria “Silvio Pellico”, sono stati coinvolti nel progetto Green School, dedicato appunto alla biodiversità.

Questa settimana sono iniziati i lavori per posizionare le piantine e per predisporre ile buche per le piante: un intervento svolto da genitori volontari, nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Così lunedì 3 marzo, al mattino i signori Colombo e Mattossi si sono dati da fare, poi sono subentrati altri genitori.

Successivamente interverranno «i bambini delle classi seconde, che a piccoli gruppi, muniti di guanti in lattice, armeggeranno con le loro palette e rastrelli da spiaggia, per mettere a dimora le numerose piante, accompagnati dalle loro insegnanti» spiega Caterina Zattini, insegnate referente del progetto nella Commissione Educazione Ambientale del Comprensivo “E. De Amicis”, che comprende anche le due scuole interessate.

«Visti i tempi dilatati e la collaborazione con le famiglie, contiamo di concludere tutte le attività venerdì 5 marzo, giorno segnalato come evento di piantumazione da Green School». Completati i lavori, i bimbi potranno sperimentare in primavera la diversità delle diverse piante: una trentina di azalee e tre camelie, un sorbo, un corniolo e due gelsi.