Tra ninfee e azalee i bimbi delle primarie di Cedrate scoprono la biodiversità

Le scuole di Cedrate diventano un piccolo scrigno di biodiversità, con il progetto Green School, che ha toccato sia la scuola dell’infanzia sia la primaria del quartiere di Gallarate.

«Tutto il lavoro è iniziato la mattina del 2 marzo, quando i genitori volontari Mattossi, Buffoni, Campolo e Colombo si sono prodigati nell’ultimare la preparazione del terreno e delle buche per le piante, nonchè lo svuotamento e la pulizia dello stagno scolastico, da anni lasciato in disuso e, ormai, giunto a degrado e abbandono» spiegano dall’istituto De Amicis. «Questo angolo di scuola, adesso, potrà trasformarsi in una fiorita aiuola, un contorno di fiori di azalee con al centro uno stagno colmo di ninfee e pesciolini rossi, un ambiente protetto in cui poter osservare la biodiversità».

Stavolta, i protagonisti sono stati i bambini della seconda A Primaria Pellico, che hanno dovuto anticipare il loro laboratorio di giardinaggio al 4 marzo. «In mattinata, infatti, è sopraggiunta la notizia che la scuola sarebbe stata chiusa già da venerdì 5, il giorno che avevamo concordato per concludere la settimana di laboratori Green School. I bambini e le loro insegnanti non si sono fatti cogliere impreparati, e hanno saputo adattarsi, attuando nelle ore di italiano un progetto che sarebbe stato attuato nelle ore di scienze».

«Usciti in gruppetti di tre, accompagnati dalla loro insegnante compresente, hanno terminato i trapianti delle azalee. Ma sulle sponde dello stagno ormai pulito e asciutto, impigliata tra i rami di una giovane azalea, una bambina ha visto qualcosa di strano. Ha preso la lunga radice inumidita che aveva visto e ha “salvata la neonata ninfea”».

«La piccola piantina era, probabilmente, scivolata fuori dal ceppo di piante acquatiche che i nostri genitori avevano posto in sicurezza dentro un secchio con dell’acqua. Rischiava di seccarsi sotto il sole pomeridiano, se non grazie al perspicace intervento della piccola Giulia che l’ha raccolta e posta in salvo con le altre piante».

Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutati in questo progetto di vita! Grazie all’insostituibile collaborazione dei genitori volontari che sono intervenuti, grazie ai collaboratori scolastici che ci hanno supportati per tutta la settimana, grazie alle maestre che hanno saputo scegliere di portare avanti un progetto di altruismo per l’ambiente con i loro alunni, e grazie a tutti i bambini cha hanno partecipato, con il loro impegno e la loro buona volontà! Questa esperienza resterà un bellissimo ricordo nei nostri cuori!»