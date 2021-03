Ostacolo Albinoleffe per la Pro Patria, Javorcic: “Vogliamo continuare a crescere”

Dopo una settimana di meritato riposo, la Pro Patria di mister Ivan Javorcic torna in campo domani pomeriggio – domenica 14 marzo ore 15.00 -, al “Città di Gorgonzola”, per la sfida contro l’Albinoleffe.

Si tratta della prima tappa di una settimana che vedrà i tigrotti impegnati mercoledì allo “Speroni” (contro il Pontedera) e domenica a Grosseto. Il tecnico croato è consapevole delle difficoltà ma fiducioso nei suoi ragazzi: «Ci aspetta un’altra settimana difficile, ci sono ancora nove punti in palio e andiamo ad affrontare tre squadre di un ottimo livello. L’Albinoleffe è una compagine solida con alti picchi di qualità; giochiamo su un campo particolare, non bello, dovremo saperci adattare sia alle condizioni che all’avversario senza perdere il nostro modo di essere».

«L’obiettivo – prosegue l’allenatore biancoblu – è crescere attraverso le prestazioni. La difesa sappiamo essere consolidata, ma siamo anche tra i primi per quanto riguarda l’indice di pericolosità, dato eloquente sul miglioramento in fase di finalizzazione. Dobbiamo proseguire sulla nostra strada consapevoli delle difficoltà».

A disposizione per la trasferta rimane gran parte del gruppo, tranne il lungo degente Ghioldi e gli acciaccati Saporetti e Parker.

L’Albinoleffe di Marco Zaffaroni, grande ex della partita, spera di rientrare nel ballo dei playoff e vuole proseguire la sua stagione positiva, che lo vede attualmente al nono posto con 39 punti. Nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta di misura ad Alessandria, ma i blucelesti sono una squadra molto compatta e capace di fare male, come successo all’andata quando si presero i tre punti allo “Speroni”.

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews. Tutto il prepartita, la gara azione per azione e alla fine foto, cronaca, pagelle e interviste dallo stadio “Città di Gorgonzola”. Potrete prendere parte al liveblog commentando l’andamento della partita in tempo reale o usando l’hashtag #DirettaVn sui social. Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI