Partita la messa in sicurezza della strada Campagnano-San Rocco a Maccagno

Una rete stradale cospicua in un territorio costellato di frazioni montane in versanti instabili. È il comune di Maccagno con Pino e Veddasca, centro dell’Alto Varesotto che vanta un’estensione di tutto rispetto.

Da qualche giorno sono partiti i lavori di messa in sicurezza stradale lungo la carreggiata che unisce Campagnano a San Rocco.

«Obiettivo dell’amministrazione», spiegano dal Comune, «è garantire la tranquillità di chi transita a piedi o in auto. Dalla sicurezza allo sgombero della neve, dallo sfalcio dell’erba alla pulizia delle cunette, dall’asfaltatura alla pulizia delle fasce boscate che incombono a monte».

Il cantiere è segnato da cartelli che avvisano dei lavori in corso per la messa in sicurezza della carreggiata.