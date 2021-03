Una paulownia per non dimenticare le vittime del Covid a Solbiate Olona

Sempre più spesso la paulownia, detta anche la “pianta del grande respiro” per la sua caratteristica di assorbire più anidride carbonica di altre specie, entra nelle cronache del Varesotto. A Busto Arsizio ne sono state piantate 400 negli ultimi mesi e adesso anche a Solbiate Olona è stato deciso di utilizzarla per la realizzazione di una sorta di memoriale delle vittime del covid-19.

L’Amministrazione di Solbiate Olona ha deciso di ricordare con una pianta di paulownia i suoi cittadini che il Covid-19 si è portato via. Quest’albero regalerà ossigeno e ricorderà i nostri concittadini con la sua fioritura ogni primavera.

Grazie alle sue grandi foglie, è in grado di assorbire anidride carbonica e produrre ossigeno dieci volte in più rispetto agli altri alberi di pari grandezza. Le sue foglie sono capaci di catturare le polveri sottili presenti nell’aria e le sue radici sono in grado di depurare il terreno dalle sostanze inquinanti. «Una memoria doverosa – fanno sapere dall’amministrazione comunale – e un’attenzione verso ambiente che ci regalerà una Solbiate più verde».

L’iniziativa arriva proprio a ridosso della giornata nazionale istituita per ricordare le oltre 100 mila vittime che la pandemia ha causato solo in Italia e che è prevista per giovedì 18 marzo.