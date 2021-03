Pellicini sulla viabilità di Luino: no al semaforo di fronte a Palazzo Verbania

“Il proposito dell’amministrazione comunale di posizionare un semaforo sul Viale all’altezza di Palazzo Verbania vede la nostra ferma contrarietà. È vero che l’attraversamento pedonale, in quel punto, rallenta il traffico, ma la soluzione non è un semaforo, che avrebbe solo l’effetto di stressare ancor di più i cittadini, provocando ulteriori emissioni di gas tossici con le auto ferme in fila. Negli orari di punta, in settimana dalle 17 alle 19, e il sabato e la domenica, devono essere i vigili a favorire il deflusso del traffico. In passato lo hanno fatto bene e con buoni risultati e lo possono fare ancora. Posizionare un semaforo è invece una soluzione antistorica è controproducente. Ribadiamo il nostro parere contrario al progetto, nella speranza che l’amministrazione comunale voglia rivalutare la soluzione“. Lo fa sapere Andrea Pellicini del Gruppo Sogno di Frontiera