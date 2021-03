Perdita d’acqua, a Castronno verrà sospesa la rete idrica per i lavori di riparazione

Lereti comunica che oggi pomeriggio – giovedì 4 marzo – è in corso la riparazione di una perdita lungo la rete idrica di via Roma, in prossimità dell’incrocio con via Cavour, sul territorio comunale di Castronno.

Al fine di poter effettuare la riparazione si procederà al sezionamento della rete distributrice della zona; attività che comporterà la sospensione dell’erogazione idrica non programmata a partire dalle ore 14 nelle vie sottoindicate nel Comune di Castronno:

Via Roma da incrocio con via Cavour in direzione Albizzate;

Via Piave;

Via Videtti;

Via Gazza;

Via Ugo Lo Celso;

Via Mantori;

Via Arno.

L’intervento e l’interruzione non programmata hanno carattere di urgenza e saranno concluse entro la serata di oggi.