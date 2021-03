È tutto pronto per l’89esima gara dei Cinque Mulini a San Vittore Olona

È ormai tutto pronto per la gara di domani, domenica 28 marzo, che metterà in palio il titolo di Campione dei Mulini. Sul tracciato del Vallo si daranno battaglia atleti di sette nazioni all’inseguimento di una prestigiosa vittoria. Forfait dell’ultima ora del francese Mohrad Amdouni, campione europeo dei 10000 metri, che non è partito alla volta di San Vittore Olona.

Di seguito segnaliamo i pettorali dei migliori iscritti:

Seniores Maschile ore 13:20 (10200 mt).

1. Leonard Kipkemoi BETT (Ken); 3. Eyob Faniel GHEBREHIWET (Ita); 4. Johannes CHIAPPINELLI (ita); 5. Nibret MELAK (Eth); 6. Muktar EDRIS (Eth); 7. Hosea KIPLANGAT (Uga); 8. Oscar CHELIMO (Uga); 9. Samuel KIBET (Uga); 10. Samuele DINI (Ita); 11. Cesare MAESTRI (Ita); 12. Marouan RAZINE (Ita); 13. Sebastiano PAROLINI (Ita); 14. Italo QUAZZOLA (Ita); 15. Francesco AGOSTINI (Ita); 16. Iacopo BRASI (Ita); 17. Nadir CAVAGNA (Ita); 18. Alain CAVAGNA (Ita); 19. Diego TESTA (Ita); 20. Renè CUNEAZ (Ita); 21. Thomas FLORIANI (Ita) …

Junior/Promesse/Senior Femminile ore 12:40 (6200mt).

1. Giovanna EPIS (Ita); 2. Adeline MUSABYEYEZU (Rwa); 3. Francine NIYOMUKUNZI (Bur); 4. Clementine MUKANDANGA (Rwa); 5. Alemitu TARIKU (Eth); 6. Beatrice CHEBET (Ken); 7. Sheila CHELANGAT (Ken); 8. Addisalem Belay TEGEGN (Eth); 9. Tsehay GEMECHU (Eth); 10. Giovanna SELVA (Ita); 11. Rebecca LONEDO (Ita), 12. Nicole REINA (Ita), 13. Micol MAJORI (Ita); 14 Silvia OGGIONI (Ita); 15. Alice GAGGI (Ita); 16. Michela MORETTON (Ita); 17. Elisabetta IAVARONE (Ita); 18. Anna ARNAUDO (Ita); 19. Gloria BARALE (Ita) …

Leonard Kipkemoi BETT, il campione in carica, contro tutti. Contro gli etiopi EDRIS (pettorale numero 6 già a segno due volte a San Vittore Olona) e MUKTAR, gli ugandesi CHELIMO, KIPLANGAT e gli atleti di casa guidati da Eyob FANIEL. Le gazzelle nere si misureranno domani sul mitico percorso della classicissima del cross mondiale. Creata nel 1933 da Giovanni MALERBA, la Cinque Mulini ha resistito a tutto, guerra e pandemia inclusa. Alle ore 13:20 una settantina di concorrenti prenderanno parte ad una gara che, apertissima, si preannuncia sin d’ora di primissimo piano.

Tra le donne è lotta soprattutto tra le keniane CHEBET e CHELANGAT e le etiopi GEMECHU, TARIKU e TEGEGN. Le nostre atlete di casa guidate da Giovanna EPIS cercheranno sino all’ultimo di contrastare il passo delle migliori.

Diretta RAI SPORT+HD e in streaming su RaiPlay dalle 12:40 alle 14:00. Telecronaca di Franco BRAGAGNA con commento tecnico di Orlando PIZZOLATO.