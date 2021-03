“Quartieri in ascolto”: Progetto Concittadino ascolta Bobbiate e Casbeno

Grande partecipazione venerdì sera all’incontro online “Quartieri in ascolto” organizzato da Progetto Concittadino, lista civica di riferimento dell’Assessore Dino De Simone e del Consigliere Enzo Laforgia.

Dopo la serata di febbraio dedicata a Bizzozero, Bustecche e San Carlo, è stata la volta di Casbeno e Bobbiate.

Oltre quaranta le persone che si sono collegate in videochiamata – nuova modalità di incontro virtuale resa necessaria dalla pandemia – per raccontare i propri quartieri, sia nelle loro bellezze sia nelle mancanze: dalle coordinatrici dei Consigli di Quartiere 3 e 4, Laura Ponzin e Manuela Lozza, all’animatrice di Casbeno Insieme Chicca Micalizzi; da Padre Vladimir, riferimento della Chiesa Ortodossa di Casbeno, a Silvia Rinaldi, presidente dell’Associazione Amici della Dante; da Carlo Marcellini, critico d’arte, a diversi giovani aderenti a CollettiVa*.

Un incontro denso di interventi e di voci: forte è stata la richiesta di spazi di ritrovo per le associazioni e per gli studenti così come di attenzione alla sentieristica e agli spazi agricoli che storicamente caratterizzano i rioni di Casbeno e Bobbiate.

Due temi poi hanno messo tutti d’accordo: la recente e preoccupante comparsa di scritte e simboli nazisti sulle mura esterne dell’oratorio di Bobbiate e la necessità di riqualificare il lavatoio di Casbeno per farlo tornare luogo di aggregazione e di iniziative culturali.

«È molto importante la rivendicazione di comunità emersa questa sera – ha commentato in chiusura di incontro Enzo Laforgia – che va sostenuta e difesa, perché può essere la chiave per mantenere viva la nostra città».

«Per le idee e le proposte emerse proviamo ad utilizzare i Patti di collaborazione per la cura dei Beni Comuni, strumento fondamentale per continuare a costruire insieme la città che vorremmo: offre grandi possibilità di reale partecipazione alla vita civica» ha concluso Dino De Simone, facendo riferimento al regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione del Comune di Varese approvato nel 2018 per volontà di Progetto Concittadino.

Il prossimo appuntamento di “Quartieri in ascolto” è previsto nel mese di maggio e sarà dedicato ai quartieri di Giubiano e Biumo Inferiore, compresa la zona delle stazioni.

Per ogni informazione è possibile scrivere all’indirizzo mail: progetto concittadino@gmail.com