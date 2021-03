Quattro notti di lavori in A8 all’altezza del casello di Gallarate

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per quattro notti, limitatamente ad alcuni rami.

Nelle quattro notti consecutive di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 marzo, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500, o di Cavaria, al km 34+000;

Nelle stesse notti il casello sarà chiuso anche in entrata verso Milano.

In questo caso come alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500.