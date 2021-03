Ribaltamento in A8 tra Solbiate Arno e Castronno, un ferito

Un incidente che ha coinvolto un’auto si è verificato attorno alle 14 di oggi, mercoledì. La vettura si è ribaltata e sta rallentando la circolazione sull’A8, direzione Varese, all’altezza dell’uscita di Solbiate Arno.

Una persona è rimasta coinvolta e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Varese per estrarre il ferito dall’abitacolo, oltre ad un’ambulanza e un’automedica. Sul posto anche la Polizia Stradale per gestire il flusso dei veicoli e ricostruire la dinamica del sinistro.

La vittima dell’incidente è un uomo di 60 anni che è stato estratto da una utilitaria rossa. L’uomo è stato portato in ospedale a Varese in condizioni serie ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.