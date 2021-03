Serie D: a Castellanza si gioca per il primo posto

Sarà un weekend di sfide importanti per il Girone A Serie D, che tra sabato 27 e domenica 28 marzo vedrà andare in scena il turno numero 26 di campionato.

CASTELLANZESE – GOZZANO

Tutti i riflettori saranno puntati sul “Provasi” di Castellanza, dove i ragazzi di mister Achille Mazzoleni affronteranno la capolista Gozzano. Sarà un match di grande valore, non solo perché mette di fronte la prima e la seconda del girone, ma anche perché darà già una risposta su quale sarà la lotta per il primo posto. In caso di vittoria i neroverdi aggancerebbero i cusiani al primo posto raggiungendoli a quota 53. Al contrario, un successo dei piemontesi potrebbe essere l’allungo decisivo per la conquista della promozione in Serie C.

BRA – LEGNANO

Trasferta ricca di insidie per il Legnano, che viaggerà a Bra con l’obiettivo di confermare le buone indicazioni mostrate contro la Castellanzese e provare a portarsi a casa dei punti. I lilla stazionano a metà classifica, ma una serie di risultati positivi potrebbe riaprire i giochi in chiave playoff, distanti 6 punti.

CARONNESE – FOLGORE CARATESE

Ritrovata la zona playoff, la Caronnese vuole confermarsi nelle zone alte della classifica. Domenica al “Comunale” di Caronno Pertusella arriverà la Folgore Caratese, squadra di livello che cercherà di accorciare il gap per avvicinarsi alle posizioni che contano. La vittoria sul Sestri Levante ha dato maggior consapevolezza ai ragazzi di mister Roberto Gatti, che vogliono affrontare questo finale di stagione senza porsi limiti.