Si dimette anche l’ex vicesindaco Davide Ferrè, altro cambio nel consiglio di Azzate

Non avverrà solo il passaggio di testimone tra i consiglieri di minoranza Alessandra Colli e Antonio Triveri della lista “Insieme per Azzate” nel corso del consiglio comunale di domani, mercoledì 10 marzo. Ci sarà un altro “cambio della guardia” importante: si dimetterà anche Davide Ferrè, ex vicesindaco, che aveva lasciato l’incarico nel dicembre del 2019, tornando ad essere un consigliere con incarichi nel settore della cultura.

(foto di archivio)

Il ruolo di vicesindaco era passato a Simona Barbarito che da allora affianca Gianmario Bernasconi oltre ad occuparsi dei Lavori Pubblici, servizi educativi, commercio e attività produttive, associazioni e comitati di quartiere.

Domani si consumerà “l’addio definitivo” di Ferrè, secondo quanto annunciato dall’integrazione dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Al suo posto subentrerà Silvano Paoli, che alle elezioni del 2018 con la lista del sindaco Gianmario Bernasconi “Progetto Comune” aveva preso 7 voti. Non è quindi il primo dei non eletti.

Il consiglio sarà trasmesso in streaming a partire dalle 20.