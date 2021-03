In un mese la Sette Laghi ha vaccinato 18.000 anziani, insegnanti e forze dell’ordine

Vaccinare il più possibile, in base alle dosi che vengono consegnale. L’Asst Sette Laghi, dall’avvio della campagna vaccinale ha organizzato un sistema che permette di erogare quante più dosi possibile. Per questo, a oggi, il totale dei vaccini consegnato è stato utilizzato per il 94% . Soprattutto è stato somministrato il vaccino Pfizer che ha riguardato tutti i sanitari, gli anziani e i pazienti fragili. Le dosi di Moderna sono state utilizzate per l’87% e di Astrazeneca è stato iniettato il 90% delle fiale arrivate al Circolo.

Dall’avvio della campagna vaccinale 1ter, che riguarda gli anziani, sono stati sottoposti a iniezione 6750 ultraottantenni di cui 1540 hanno già ricevuto anche la seconda dose.

Tutti gli agenti di polizia, polizia locale e carabinieri, circa 2400 persone hanno ricevuto la prima dose, in gran parte di Astrazeneca, e così 2840 insegnanti e personale scolastico a cui si aggiungono i 610 dipendenti delle due università varesine. Partita anche la somministrazione per i pazienti fragili, soprattutto oncologici, dializzati ed ematologici, fino a oggi sono stati effettuati 440 vaccinazioni.

SEDI VACCINALI

In questo momento sono 8 le postazioni vaccinali attive della Sette Laghi:

al Circolo di Varese al piano terra del Padiglione Centrale con 8 linee vaccinali destinate a over80, personale sanitario dei centri privati dentisti e farmacisti, e insegnanti con una capacità fino a 960 dosi al giorno; nella portineria di Viale Borri con 5 postazioni destinate alle seconde dosi del personale sanitario privato e per gli universitari, con una capacità totale di 600 vaccinazioni al giorno.

Al Galmarini di Tradate si effettuano sino a 320 vaccini su 4 linee collocate al piano terra del padiglione monoblocco. Sono convocati anziani over80 e personale scolastico

All’Ondoli di Angera sono attive tre linee vaccinali al piano terra del Padiglione C per Over 80 e personale scolastico. Capacità fino a 240 appuntamenti al giorno.

All’ospedale di Cittiglio sono aperte 4 postazioni per 320 convocati del settore scolastico.

All’ospedale di Luino: al punto prelievi del padiglione centrale cn una linea per una capacità massima di 30 dosi destinate agli over 80; mentre al terzo piano del Day Hospital ci sono due linee per 60 vaccini al giorno destinati al mondo della scuola.

C’è infine una unità vaccinale itinerante che raggiunge i pazienti più fragili ospiti di residenze socio sanitarie e psichiatriche : in tutto arriveranno a effettuare 1000 vaccinazioni, al momento ne hanno fatte 450.