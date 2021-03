A Viggiù il virus non circola quasi più: a fine mese i richiami con Moderna

Il 68% della popolazione di Viggiù ha ottenuto la prima dose di vaccino: 3139 cittadini a cui aggiungere i 377 ospiti delle RSA.

Il richiamo ci sarà i prossimi 27 e 28 marzo, ma solo per quanti hanno ricevuto il vaccino Moderna. I risultati dopo il contagio, però, sono immediatamente evidenti: rispetto al momento più difficile tra fine gennaio e inizio febbraio, quando vennero registrati 38 e 28 casi alla settimana con indici di incidenza di 742 e 546 ogni 100.000 abitanti, siamo arrivati all’attuale incidenza di 19 casi. Un risultato che dimostra l’efficacia della campagna vaccinale: «Attualmente ci sono 11 cittadini positivi – ha spiegato il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso – di questa 6 sono asintomatici, 3 paucisintomatici e 2 con leggera febbre. Ciò vuol dire che, sebbene non sia passato un tempo congruo per la creazione degli anticorpi, la malattia si è comunque evidenziata con sintomi ridotti».

L’andamento dei contagi evidenzia proprio la crescita dei contagi a livello scolare con ben 10 positivi l’ultima settimana di gennaio nella fascia scolare e e di 9 all’inizio di febbraio per poi scomparire del tutto con la chiusura di tutte le scuole. Dallo scoro 8 marzo, i nuovi casi sono stati soprattutto nella fascia adulta, 4 casi tra i 25 e i 44 casi e un caso ciascuno per le fasce 45- 64, 65 – 79 e over85. I nuovi positivi sono stati individuati: in 6 casi entro il decimo giorno dal vaccino e in 5 tra l’undicesimo e il ventesimo giorno.