I voti della Pro Patria: Gatti roccioso, Saporetti sfortunato

La Pro Patria pareggia 0-0 a Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto. Una gara bruttina, nella quale le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Bene Gatti, che continua a essere un punto fermo della squadra. Sfortunato Saporetti, in attacco non arrivano le scintille giuste.

PAGELLE

GRECO 6: Praticamente inoperoso se non per qualche uscita alta

GATTI 6,5: Gara attenta, ci mette il fisico senza commettere sbavature

BOFFELLI 6,5: Da centrale gioca una gara accorta e registra bene la difesa

SAPORETTI 6,5: Prestazione pulita, sbaglia qualche lancio ma dietro non commette errori. Peccato per l’infortunio

Molinari 5,5: Non benissimo. Ammonito dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, un po’ insicuro

COTTARELLI 6,5: Gara senza acuti ma nella ripresa è uno degli ultimi a mollare e va anche vicino al gol

NICCO 6: Gara in gestione. È un po’ stanco e si vede ma il suo apporto è in ogni caso positivo

Brignoli 6,5: Entra con ottimo piglio e si rende pericoloso con un destro da fuori

FIETTA 6: Più sostanza che geometrie. Si adatta alla gara e lotta in mezzo al campo

GALLI 6: Corre tanto facendo un buon lavoro per la squadra (Colombo s.v.: pochi minuti nel finale)

PIZZUL 6,5: È uno dei più intraprendenti. Mette in area un paio di cross interessanti che però non trovano buona sorte

KOLAJ 5,5: Tante giocate, tanti dribbling ma poca sostanza. Servirebbe un po’ più di cinismo

Castelli 5,5: Non riesce a rendersi pericoloso

LATTE LATH 5,5: Dopo la super-prestazione contro il Como non riesce a ripetersi. Tanti scatti ma pochi interessanti

Parker 6: Ci mette il fisico per il finale di gara. Gioca tanti palloni anche se sotto porta non riesce a dare contributo