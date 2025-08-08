Sequestra e violenta due ragazzine di 15 e 16 anni, 40enne arrestato nel Milanese

Ha minacciato, sequestrato e violentato due ragazzine di 15 e 16 anni. Un uomo di 40 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina.

I militari, nella serata di giovedì 7 agosto, sono intervenuti a Sesto San Giovanni, dove due ragazze minorenni di 15 e 16 anni sono state sorprese dall’uomo finito in manette mentre stavano rientrando a casa in assenza temporanea dei genitori.

Le due ragazzine erano state poco prima raggiunte nell’ascensore condominiale da uno sconosciuto che, dopo aver atteso che aprissero la porta dell’appartamento, le ha minacciate con un cacciavite bloccandole all’interno dell’abitazione. Dietro la costante minaccia del cacciavite, le ha obbligate a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. In seguito, temendo che potessero rincasare i genitori, si è allontanato dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi.

Le immediate ricerche attivate con l’ausilio di più pattuglie dell’Arma, impegnate nel controllo del territorio, hanno permesso di rintracciare l’autore che vagava in strada, trovandolo in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti rubati, nonché del cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista. L’uomo è stato condotto in carcere, in ossequio alle disposizioni emanate dal PM della Procura della Repubblica di Monza.