Weekend di pioggia, e neve sulle alpi

“L’anticiclone delle Azzorre si indebolisce temporaneamente ed una perturbazione atlantica transiterà sull’Europa centrale, interessando marginalmente anche l’Italia settentrionale nel fine settimana. Da lunedì a venerdì è prevista l’espansione di un alta pressione dal Nord Africa sull’Europa occidentale con tempo soleggiato e rialzo delle temperature“.

Questo, in sintesi, il punto della situazione offerto dal Centro Geofisico Prealpino riguardo al tempo che farà nel prossimo fine settimana.

Le previsioni parlano di un panorama che si guasterà già a partire dal pomeriggio di venerdì per aprirsi nuovamente al sole nella giornata di domenica.

Nel dettaglio: per oggi, venerdì 26 marzo tempo soleggiato con foschia e graduale aumento della nuvolosità dal Piemonte e fino sulla Lombardia occidentale nel primo pomeriggio. In serata cielo nuvoloso ovunque e forse quattro gocce nella notte su Varesotto e Lario.

Sabato molto nuvoloso con deboli piogge al mattino sulla fascia pedemontana e Prealpi. Neve sulle Alpi oltre 1500 m. Nel pomeriggio perlopiù asciutto e schiarite irregolari ma più ampie sulla Valtellina.

Domenica al mattino nuvoloso sulla pianura e soleggiato sulle Alpi. Nel pomeriggio via via schiarite soleggiate anche in pianura.

Caldo per l’inizio di settimana prossima: lunedì 29 e martedì 30 marzo: bel tempo, temperature in rialzo con massime verso 20°C.