“Il 9 maggio esponiamo la bandiera dell’Europa”

Riceviamo e pubblichiamo l’invito della Sezione di Gallarate del Movimento Federalista Europeo ai Cittadini, alle forze politiche, alle Associazioni e agli Amministratori pubblici.

Il 9 Maggio di ogni anno si celebra la Festa dell’Europa.

Questa data ricorda la proposta che Robert Schumann, ministro degli Esteri della Francia, presentò il 9 maggio 1950 per la creazione di una Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, come primo passo verso un’Europa federale, ritenuta indispensabile per il mantenimento della pace.

Il 9 maggio di quest’anno prende il via la “Conferenza sul futuro dell’Europa”, decisa dalle Istituzioni europee. Durerà un anno e sarà una grande Agorà, nel corso della quale cui i popoli europei cercheranno, assieme, di discutere del proprio avvenire – minacciato dalla crisi pandemica, ambientale ed economica – nell’anno in cui prenderanno il via gli investimenti previsti dal Recovery Plan for Europe.

Quest’anno ricorre anche l’80° anniversario del Manifesto di Ventotene, scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, unanimemente riconosciuto come il testo che diede il via alla lotta politica “Per un’Europa libera e unita”.

Una in diversitate, è il motto dell’Unione Europea che trova il proprio simbolo nella bandiera, con 12 stelle dorate su sfondo blu e che fu esposta per la prima volta a Bruxelles il 29 maggio 1986. Da allora rappresenta non solo il simbolo dell’Unione, come istituzione, ma anche dell’unità e dell’identità dell’Europa, una scelta di integrazione politica nata contro le logiche del conflitto tra gli Stati.

Esporre la bandiera europea significa condividere la consapevolezza che l’unità dei popoli europei costituisce il fondamento della pace, del progresso economico, sociale e civile in Europa, della sua comunanza di storia, arte e cultura. È anche un messaggio dell’Europa verso il Mondo.

Invitiamo i cittadini, le forze politiche e le Associazioni a esporre la bandiera europea (*) alle

finestre e le Istituzioni locali su tutti gli edifici pubblici, per continuare a condividere il progetto dei costruttori di un futuro comune europeo.

Movimento Federalista Europeo Sezione di Gallarate



(*) Per eventuale richiesta della bandiera scrivere a: mfe-gallarate@googlegroups.com