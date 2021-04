Addio Matteo, la malattia ha piegato il “guerriero”

Matteo se n’è andato la notte scorsa. L’ultima sfida lanciata da quel nemico contro cui lottava dall’età di 10 anni è stata troppo difficile.

Matteo Mignemi è morto a 23 anni, sopraffatto dalla malattia che gli ha reso difficile l’intera vita. Lui era un combattente, nonostante le continue difficoltà che gli si presentavano, non aveva mai smesso di combattere e credere in un domani migliore. Aveva anche aperto una pagina Facebbok dove raccontava la sua battaglia, il dolore fisico ma anche la grinta che ci metteva perchè andasse meglio.

“Questa vita mi sta facendo la guerra… ma non sa che proprio lei mi ha fatto guerriero”, ci aveva raccontato tre anni fa mentre affrontava nuovamente il cancro.

Grande la commozione tra quanti lo avevano conosciuto in questi anni dove aveva affrontato la vita a testa alta, cogliendo ogni opportunità e gratificazione. Si era anche candidato alle scorse elezioni comunali.

Qualche anno prima un male incurabile si era portato via anche il fratello Giovanni.

I funerali di Matteo si svolgeranno domani, mercoledì 21 aprile, nella Chiesetta di Santa Rita a Malnate con inizio alle 9.45.

L’annuncio funebre della famiglia