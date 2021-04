Addio a Milva, cantante e attrice

È scomparsa all’età di 81 anni Milva, storica voce della musica italiana e grande attrice. Ilvia Maria Biolcati si è spenta nella sua casa a Milano.

È stata popolarissima in Italia ma anche all’estero, soprattutto in Germania. Ha pubblicato con successo dischi anche in Francia, Giappone (26ª tournée più redditizia nel 2008), Corea del Sud, Grecia, Spagna e Sudamerica.

Dopo una lunga carriera internazionale ancora nel 2010, dopo cinquantun anni di carriera, pubblicò il terzo album scritto e prodotto per lei da Franco Battiato “Non conosco nessun Patrizio”. Nel 2018, nell’ambito del Festival di Sanremo, le viene assegnato il premio alla carriera, ritirato dalla figlia Martina Corgnati.