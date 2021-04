“All’Ospedale di Tradate ho trovato professionalità, dolcezza e umanità”

Silvana è una nostra lettrice e dopo l’esperienza della malattia, finalmente guarita, a un anno dal suo ricovero all’Ospedale di Tradate, vuole ringraziare tutte le persone che l’hanno curata.

«Il 18 aprile è trascorso un anno esatto dal mio ricovero e sento il grande desiderio di ringraziare tutto il personale dell’ospedale di Tradate per le cure che mi hanno dato, ma soprattutto per l’umanità e l’empatia che hanno messo nel loro lavoro» – ci scrive Silvana.

«Un anno fa in questa giornata venivo ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Tradate. Ero intubata in seguito a delle complicazioni sorte durante la gastroscopia. Per più di quindici giorni la mia casa e la mia famiglia sono stati il personale medico di questo reparto. A Tutti loro va il mio grazie di cuore».

Il percorso di Silvana è poi proseguito in altri reparti dell’Ospedale Galmarini, e ovunque ha incontrato persone che oltre a curarla le sono state umanamente vicine: «Dopo essermi estubata, sono stata spostata nel reparto di Medicina e li sono rimasta fino al 31 maggio. A un anno di distanza resta vivo in me il ricordo di tutte le persone incontrate : medici, infermieri, OSS, fisioterapisti, personale delle pulizie. Non ricordo tutti i loro nomi, ma ho impresso nella memoria i loro volti. Ognuno di loro è stato presente con professionalità, dolcezza e umanità, accompagnandomi nel percorso per la mia ripresa».

«La vita a volte ci fa scontrare con situazioni ed ostacoli impensabili ma pone sul nostro cammino persone speciali che ci supportano – conclude – A tutte queste persone va la mia più profonda gratitudine».

Silvana.