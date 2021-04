Arianna Castiglioni di bronzo sui 50 rana

La gara sui 100 rana agli Assoluti di nuoto che si stanno volgendo a Riccione, è stata una vera beffa per Arianna Castiglioni, che è arrivata seconda con un ottimo 1’06”00, mettendosi al collo una medaglia d’argento, ma non è riuscita a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo, per le quali si è invece qualificata Martina Carraro, che ha vinto la gara e il biglietto verso il Giappone.

Nella finale dei 50 rana di sabato 3 aprile, dopo la buona prestazione della mattina in batteria, Castiglioni è arrivata terza (30.77 il tempo), dietro a Benedetta Pilato, che questa volta è arrivata prima andando sotto la soglia dei 30 secondi, e Martina Carraro, che anche in questa occasione è riuscita a toccare la piastra prima della bustocca.