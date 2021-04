Busto Arsizio candidata ufficialmente come “Città dello Sport 2023”

Busto Arsizio è ufficialmente candidata al titolo di Città europea dello sport 2023. Oggi, lunedì, nel salone d’onore del Coni a Roma l’assessore Laura Rogora ha presentato la candidatura della città al prestigioso riconoscimento promosso da ACES Europe, nel corso di una emozionante cerimonia a cui hanno preso parte il presidente del Coni Giovanni Malagò, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, il presidente di ACES Europe Gian Francesco Lupattelli e Francesca Bortolozzi, olimpionica di scherma.

Accompagnata dal consigliere comunale Orazio Tallarida, Rogora ha messo in evidenza le caratteristiche che potrebbero consentire alla città di conquistare il titolo, a partire dalla ricchezza e dalle vitalità delle società sportive, per arrivare agli impianti-gioiello che consentono la pratica sportiva a vari livelli e ai progetti per il futuro (palaginnastica e palaghiaccio), senza dimenticare la gloriosa storia sportiva cittadina e i progetti formativi ed educativi dedicati ai più giovani.

Nel mese di giugno gli ispettori di ACES Europe saranno in sopralluogo nella trentina di città che partecipano all’iniziativa per scegliere la vincitrice.