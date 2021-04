Il coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, on. Fabrizio Cecchetti, ha nominato oggi l’avvocato varesino Emanuele Poretti nuovo coordinatore dei dipartimenti regionali della Lega Lombarda. Poretti è stato sindaco di Castiglione Olona per due mandati, a cui si sono susseguiti diversi incarichi all’interno della Lega. Ora la nuova missione.

«Vogliamo avvalerci delle competenze e delle capacità di esperti in vari settori, dal sociale e alle infrastrutture – spiega Cecchetti –, dall’istruzione al lavoro, dal welfare alla cultura, dalla giustizia alla sicurezza, per avere una serie di dipartimenti, di tavoli e di gruppi di lavoro, che raccoglieranno le istanze del territorio per tradurli in spunti e proposte concrete da sottoporre alla giunta regionale e anche al Governo. Vogliamo dare voce ai problemi e alle esigenze del territorio lombardo e portarli nei tavoli istituzionali dopo averli fatti elaborare da esperti in materia».

«Avremo 15 diverse consulte – racconta a sua volta l’avvocato Emanuele Poretti – vogliamo essere un organo permanente di supporto all’attività amministrativa regionale, interfacciandoci con i consiglieri e con gli assessori di riferimento rispetto alle singole materie. Ci proponiamo di raccogliere temi e istanze dal territorio, da tutte le province dove siamo ben radicati con sezioni e rappresentanze nei consigli comunali, per farli arrivare sia in Regione che agli omologhi dipartimenti nazionali e ai rappresentanti della Lega al Governo. Vogliamo portare proposte concrete e realizzabili, per i nostri cittadini».