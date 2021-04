Fagnano Olona piange Alberto Belvisi, ex-consigliere comunale

Si è spento nella sua abitazione di Fagnano Olona l’ex-consigliere comunale Alberto Belvisi. Aveva 62 anni ed era malato da tempo. Consigliere comunale dal 2014 al 2019 per la lista Progresso e Solidarietà e candidato anche alle ultime elezioni per la lista Fagnano Bene Comune- Solidarietà e Progresso. Era vice-presidente di Madic Italia.

Impegnato nella vita sociale (scuola e circolo La Vigna) e politica della città da molti anni lascia un buon ricordo in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Tra questi Fabio Lorusso, col quale ha condiviso un pezzo di cammino politico e amministrativo con Federico Simonelli sindaco: «Oggi è una brutta giornata, una di quelle che ti tramortiscono, che ti stordiscono. Insieme abbiamo condiviso idee, passione, impegno, scelte, prima all’interno di un partito (il Pd) e poi all’interno di un gruppo. Stima e amicizia ci hanno sempre accompagnato in un percorso oggi purtroppo interrotto. Una brava e buona persona con cui non potevi che andare sempre d’accordo, disponibile, gioviale e positiva. Ciao Alberto fai buon viaggio, mi mancherai».

Il ricordo del consigliere comunale Marco Baroffio: «Caro Alberto, abbiamo avuto visioni differenti, siamo stati su parti opposte ma sempre ci siamo rispettati e stimati. Oggi Fagnano Olona, perde un suo umile servitore, un cittadino che si è messo a disposizione delle istituzioni e delle associazioni, un uomo onesto che ha lavorato per il proprio paese, con passione e determinazione. Ciao Alberto, riposa in pace».

Bellissimo e carico di significato il ricordo dell’amico Marcello Macchi: «Quando ci fu terremoto del Friuli, a settembre del 1976, siamo stati a Moggio Udinese insieme a realizzare l’impianto elettrico alle casette costruite dai volontari di Fagnano Olona».