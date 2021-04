Frontalieri e tamponi gratis, Pellicini: “Scelta di civiltà”

«Sui tamponi gratis ai frontalieri, l’ordine dei farmacisti ticinese ha dato una risposta di civiltà. La posizione della Lega ticinese, oltre ad esprimere la solita xenofobia, è assolutamente miope: se infatti i frontalieri hanno la possibilità di vaccinarsi gratuitamente, a beneficiarne è in primo luogo la popolazione ticinese, diminuendo le possibilità generali di contagio».

Commenta così la proposta di estendere ai frontalieri la possibilità di fare test e tamponi gratis ai frontalieri lanciata dall’ordine dei farmacisti ticinese l’ex sindaco di Luino Andrea Pellicini, che non lesina critiche nei confronti della Lega d’oltreconfine.

Purtroppo, come spesso capita, pur di dire qualcosa contro i frontalieri, la Lega dei ticinesi non fa l’interesse nemmeno dei suoi elettori. Per fortuna la Svizzera è un paese serio e la posizione dell’ordine dei farmacisti lo dimostra», conclude Pellicini, Coordinatore provinciale Fdi.