Incidente in via Manin a Varese, ferito un uomo di 58 anni

Incidente in via Daniele Manin, nei pressi dello stadio Franco Ossola di Varese, attorno alle 16. Per cause ancora da accertare un uomo di 58 anni in sella al suo motorino ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto ferito. Avrebbe fatto tutto da solo, forse aveva alzato un po’ il gomito.

È stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e da un’automedica di Areu. Il ferito è stato soccorso sul posto da personale specializzato ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il codice con cui è rientrata l’ambulanza è giallo mentre l’automedica è in codice verde. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.