La Futura chiude in bellezza: battuta 3-1 Talmassons

Termina con un sorriso la stagione 2020-21 della Futura Volley Giovani: nell’ultimo incontro della pool salvezza le Cocche battono 3-1 la formazione friulana del Cda Talmassons e concludono il girone al secondo posto alle spalle della Olimpia Teodora Ravenna che andrà a giocarsi i playoff-promozione.

Al PalaSanLuigi la squadra di Lucchini è costretta a inseguire il vantaggio ospite (24-26 nel primo set) ma è brava a non scoraggiarsi e a risalire guidata da una Latham in gran spolvero, con 25 punti a segno. Busto vince infatti di misura il secondo parziale (25-23) e poi ingrana le marce alte per conquistare anche terzo e quarto set con buon margine su una Talmassons coriacea e di buon valore. A chiudere partita e stagione è proprio la capitana, Zingaro, che mette a terra il pallone del 25-18 nel quarto e ultimo set.

A proposito di Latham, le sue parole suonano come un messaggio di addio: «Ho iniziato qui la mia carriera pro e sono veramente grata per quello che questo club mi ha dato nelle ultime due stagioni; devo ringraziare lo staff che mi ha aiutato a diventare una giocatrice completamente diversa rispetto a quando sono arrivata, guardo al futuro ma sarò sempre legata alla Futura».

«Avremmo voluto allungare la stagione – conclude invece coach Matteo Lucchini – ma sono contento nell’aver capito che l’idea che ci eravamo fatti della squadra era corretta: appena siamo stati in grado di giocare a regime abbiamo fatto buone gare, il gioco viene e abbiamo potuto vincere partite importanti. Ci soffermeremo a guardare cosa si potrà migliorare per il prossimo anno, ora faccio i complimenti alle ragazze per questi mesi di duro lavoro».