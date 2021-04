La Regio Insubrica sostiene infrastrutture e progetti culturali per il rilancio dei territori

(foto di Nadia Rossi) – Si sono svolte questa mattina in videoconferenza le riunioni dell’Ufficio presidenziale e del Comitato direttivo della Comunità di lavoro Regio Insubrica a cui hanno partecipato l’assessore della Regione Piemonte e presidente della Regio Insubrica, Matteo Marnati, il presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Norman Gobbi, e l’assessore di Regione Lombardia, Massimo Sertori, nonché i rappresentanti delle Province di Como, Novara, Verbano Cusio Ossola e della Città di Lugano.

L’Ufficio presidenziale e il Comitato direttivo si sono reciprocamente aggiornati circa l’evoluzione della pandemia da Covid-19, in particolare nel territorio insubrico, informandosi sui rispettivi calendari delle riaperture.

A partire da alcuni spunti del territorio, i membri dell’Ufficio presidenziale e del Comitato hanno convenuto sull’importanza, in questo particolare momento, della realizzazione di alcuni progetti infrastrutturali legati alla mobilità, inclusa la navigazione. Progetti cruciali per lo sviluppo economico e turistico della regione con una particolare attenzione alle opportunità di valorizzazione ambientale. In particolare in questo ambito si è discusso del rafforzamento degli assi del Sempione, del San Gottardo, nonché della ferrovia Vigezzina.

Durante i lavori sono state prese in esame le attività dei tavoli tematici e dei gruppi di lavoro e sono state inoltre valutate le domande di patrocinio e contributo dei progetti portati all’attenzione della Regio Insubrica, per i quali si è voluto dare un sostegno particolare, soprattutto con riferimento al settore culturale, tenendo conto della pesante incidenza delle restrizioni da Covid-19 nel corso dell’ultimo anno.

I progetti per i quali è stato deliberato un sostegno finanziario sono i seguenti:

– “Terra e Laghi – Festival di Teatro nell’Insubria” dell’Associazione Teatro Blu;

– Concorso letterario “Premio Chiara Giovani” dell’Associazione Amici di Piero Chiara;

– Concorso letterario “Scritture di lago” dell’Associazione Lario IN;

– Rassegna musicale liederistica “Liederchanto” delle Associazioni 753 ArteBellezza, Amici del Rusconi e L’estro Armonico;

– Collana Zixù, “Studi sulla cultura celtica di Golasecca-IV volume” del Comune di Sesto Calende;

– Concorso letterario “GialloCeresio” della ProLoco di Porto Ceresio.

Nell’ambito della ricorrente rotazione della presidenza della Comunità di lavoro è stata confermata la disponibilità del Canton Ticino, nella persona del consigliere di Stato Norman Gobbi, ad accettare la presidenza della Regio per l’anno 2021-2022.

I membri dell’Ufficio presidenziale hanno inoltre provveduto all’approvazione del Preventivo 2021.