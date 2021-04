“La tua gentilezza mancherà”, la comunità di Casalzuigno dice addio a Luigi Benatti

Sono molti i ricordi di sincero affetto rivolti al signor Luigi Benatti. Scomparso all’età di 84 anni, i funerali si sono tenuti ieri (mercoledì 31 marzo) nella chiesa di Casalzuigno, paese dove viveva e dove era ben voluto da tutti.

Impiegato per trent’anni nel comune di Cittiglio, in tanti lo ricordano per la sua gentilezza, la sua disponibilità e l’impegno nel lavoro. Negli anni si è prodigato come volontario alla Casa di cura per anziani Fondazioni Longhi e Pianezza di Casalzuigno. Qui è stato l’animatore del coro e in molti sentiranno la sua mancanza, tanto che la struttura gli ha dedicato un messaggio sulla pagina Facebook: