L’Academy fa sul serio: battuta la Esse Solar. Sette Laghi, altro ko

Quest’oggi il nostro C Gold Magazine è in forma ridotta a causa del dimezzamento del programma di campionato: due sole partite disputate nel Girone C contro le quattro previste per via di alcune positività riscontrate tra Valceresio e Milano3 e il conseguente spostamento delle partite con Saronno e Legnano.

Il 5° turno è stato comunque ricco di sorprese nelle due gare andate in scena a Masnago e a Gazzada Schianno. Il big match della Enerxenia Arena ha detto che la giovanissima Varese Academy di Stefano Bizzozi ha intenzione di fare sul serio anche in un campionato senior: la Conforama ha infatti battuto 80-75 la Esse Solar Gallarate e la ha raggiunta a 6 punti in classifica pur con una gara in meno.

Match molto interessante quello del palazzetto, con gli ospiti scappati avanti dopo l’intervallo sino al 49-63 della mezz’ora, risultato che pareva essere una mezza sentenza. L’ultimo periodo però è stato tutto di marca biancorossa: l’Academy ha segnato ben 31 punti sorpassando e vincendo nel finale.

Altra prova clamorosa di Matteo Librizzi che dopo i 30 segnati con Legnano ha realizzato altri 23 punti a cui si aggiungono i 19 dell’altra stellina Virginio. Alla Esse Solar di coach Baroggi (ancora senza Acker) non son bastati i 24 di Clerici e i 17 di Calzavara.

Ultimo periodo decisivo anche a Gazzada Schianno dove Mortara ha centrato la prima vittoria stagionale e dato uno squillo importante in chiave salvezza: un parziale di 10-25 negli ultimi 10′ ha costretto alla resa il Sette Laghi di Zambelli, sempre più invischiato nelle zone bassissime insieme proprio ai pavesi e alla Valceresio. Gara molto equilibrata per mezz’ora sul parquet dei gialloblu (Lepri 25 punti, Caruso 10 ma solo 4/16 di squadra dall’arco dei 3 punti) fino a quando le triple della Expo Inox (12/25 dall’arco!) hanno fatto saltare il banco. Ai soliti Stonkus (31) e Bonesso (19) si è aggiunto Sacchi con 16 punti, e con tre bocche da fuoco la difesa gazzadese si è arresa.

Ora la C Gold osserverà una breve pausa per le festività pasquali: si torna in campo mercoledì 7 aprile, speriamo su tutti e quattro i campi previsti. Il nostro C Gold Magazine tornerà completo quindi l’8 aprile prossimo.