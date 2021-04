L’aquila vola sui boschi di Vararo per fare la spesa

Lo sguardo fisso a terra e le ali spiegate fra montagna e lago, una pennellata di scuro dalla durata di un lampo che fa in tempo a contrastare sopra i boschi ancora grigi dei faggi schiacciati, annichiliti dalla tempesta di ottobre.

La regina è arrivata fin quassù, senza corona ma con gli attrezzi per fare la spesa, becco e artigli per spingersi fino alle montagne sopra al lago, suo feudo di caccia.

Difatti era un’aquila reale quella fotografata dai lettori di Varesenews nella giornata di giovedì 8 aprile.

Lo scatto ( Tiziano Zennaro in Oggi nel Varesotto) immortala questo grande volatile sui boschi di Vararo e Casere, in Valcuvia, a monte rispettivamente degli abitati di Cittiglio e Laveno Mombello.

Fa un certo effetto, non già vedere, ma sapere della presenza di un’aquila da queste parti. Eppure non è un’eccezione. «Ci sono individui nidificanti appena a nord della nostra provincia. Spesso in questo periodo fanno incursioni nel Varesotto anche a scopo di procacciarsi il cibo», spiega Milo Manica, ornitologo della Lipu.

«Spesso è possibile vederle dal Campo dei fiori, dai monti dietro Cittiglio e più a nord in Valcuvia e Valganna».

Il momento, a quanto pare, è propizio. «Siamo nel vivo della migrazione primaverile con diverse specie di rapaci che da sud vanno verso nord: nibbio bruno e nibbio reale, falco di palude, biancone. Alcuni individui si fermano a nidificare da noi, altri vanno più a nord».

E non solo predatori: «Oltre ai rapaci è chiaramente possibile vedere anche altri uccelli interessanti, come le cicogne e sui laghi e nelle paludi anche anatidi e altri uccelli acquatici, con un buon passaggio di frullini, voltolini e schiribille, solo per citarne alcuni», conclude Manica.