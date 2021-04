L’arcivescovo Delpini in visita alla comunità pastorale di Samarate

Un weekend di visita e conoscenza della comunità pastorale di Samarate per l’arcivescovo Mario Delpini: sabato 8 maggio e domenica 9 maggio Delpini si recherà a Samarate e parteciperà ai riti della comunità parrocchiale.

«Accogliamo con gioia il nostro arcivescovo, immagine del Buon Pastore che viene a visitare la nostra comunità e ci dona la gioia pasquale della presenza di Cristo. Tutta la nostra comunità è invitata a partecipare alle liturgie che Mons. Delpini celebra nelle nostre parrocchie».

Sabato 8 maggio

La prima tappa è Verghera: l’arrivo è previsto alle 17 30 al cimitero di Verghera (per una visita privata); successivamente, alle 17.45, Delpini incontrerà in chiesa le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana della Parrocchia. Alle 18 presiederà la Messa, e al suo terminetermine consegnerà ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia.

Domenica 9 maggio

Si parte dalla parrocchia di Cascina Elisa: alle 8.45 l’arcivescovo arriva alla chiesa parrocchiale di Cascina Elisa, la messa inizierà alle 9. Al termine della funzione la consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia.

Poi a metà mattina sarà la volta di Samarate: dopo una visita privata al cimitero di Samarate (ore 10.30), alle 10.45 Monsignor Delpini incontrerà in chiesa le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana della Parrocchia. Alle 11.00 presiederà la S. Messa: alla fine, la consueta consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. Per le 14 è fissato l’incontro con Consiglio.

Il pomeriggio sarà dedicato alla frazione di San Macario: alle 15.30 è previsto l’arrivo al cimitero di San Macario per una visita privata; alle 15.45 ci sarà l’incontro in chiesa le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana della Parrocchia, per poi celebrare la messa alle 16. Al termine di questa, la consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia.