Marcora arriva ai quarti di finale di un torneo challenger

Roberto Marcora ha staccato il pass per i quarti di finale del Challenger Atp “Anytech 365 Andalucia Open”, torneo con un montepremi di 44.820 euro di scena sui campi in terra battuta di Marbella, in Spagna. (Foto Facebook – AnyTech365 Andalucía Open)

Il 31enne di Busto Arsizio, numero 190 Atp, dopo l’affermazione d’esordio (63 61) sull’australiano Marc Polmans, n.137 del ranking, ha superato (64 75), in due ore e 5 minuti di partita, il 32enne lettone Ernests Gulbis, n.189 ATP (ma arrivato in Top 10 nell’estate 2014), confermando l’esito del match disputato quest’anno al primo turno del torneo di Singapore.

Ora nei quarti lo aspetta il derby con Il 26enne sanremese Gianluca Mager, n.102 del ranking mondiale e quarta testa di serie; Marcora è in vantaggio per 3 a 2 nel bilancio dei testa a testa con il ligure, dopo essersi aggiudicato l’ultimo confronto in ordine di tempo, nel dicembre scorso, al 2° turno del Challenger portoghese di Maia.