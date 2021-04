Micheal Mazzacane, dai Mastini al Città di Varese

Dal ghiaccio al prato, dall’agonismo alla cura degli altri. Micheal Mazzacane, terminata la stagione con i Mastini, seguirà il Città di Varese entrando a far parte dello staff medico.

Laureato nel 2019 in Ortopedia e Traumatologia, Mazzacane inizierà la collaborazione con il club di calcio a partire da domenica 18 aprile, in occasione della gara contro la Lavagnese.

Il comunicato del club:

Il Città di Varese comunica che, a partire dalla partita di domenica 18 aprile con la Lavagnese, comincerà la collaborazione con il dottor Michael Mazzacane, specializzato nel 2019 all’Università dell’Insubria in Ortopedia e Traumatologia.

Il dottor Mazzacane – che fa parte attivamente del mondo sportivo visto che è impegnato come atleta con i Mastini di Hockey – in questi ultimi due mesi di campionato sarà al fianco del Città di Varese e avrà modo di approcciarsi da vicino alla realtà calcistica in attesa, poi, di definire un accordo più organico per il prossimo futuro.