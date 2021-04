“Il ministero propone summer camp a scuola, ma i camp estivi sono una attività professionale”

Questa mattina abbiamo appreso con interesse la notizia dello stanziamento da 510 milioni di euro del Miur per garantire gli istituti aperti nei mesi estivi. L’iniziativa è meritoria, ci aspettiamo soluzioni differenziate a seconda dei territori, ma la gestione dei Camp Estivi è una professionalità specifica.

Il nostro ottimismo è presto scemato nel momento in cui il progetto, oltre alle attività educative, che legittimamente sono contemplate, si proponevano attività ludico ricreative e sportive, proprie dei Summer Camp, che per molte realtà come la Nostra sono il fiore all’occhiello dopo un anno e mezzo che ha compromesso qualsiasi tipologia di evento pubblico.

Vogliamo sperare che la nostra Amministrazione comunale, qualora le scuole comunali facciano richiesta al MIUR ed ottengano questa opportunità di attività gratuite, voglia considerare Pro Loco e le Associazioni territoriali come fornitori preferenziali per l’erogazione dei servizi.

Tale soluzione salvaguarderebbe e tutelerebbe tutte quelle figure professionali, sia quelle scolastiche che quelle esterne mortificate dalla pandemia nonché i lavoratori della filiera eventi ed intrattenimento, che per troppo tempo sono stati dimenticati, anche sul nostro territorio, senza un sostegno o un’azione di supporto oggettiva.

Restiamo forti della convinzione che una Pro Loco debba essere proattiva per il proprio territorio anche, e soprattutto, nei momenti di difficoltà come quello attuale, siamo al fianco dei nostri concittadini con l’auspicio che il 2021 ci permetta di diventare sempre più forti sotto il punto di vista della coesione cittadina e della pro- azione verso la nostra città, che merita di essere valorizzata sotto ogni punto di vista

Grati per la condivisione.

Cordiali saluti

Roberto Bianchi

Presidente di Pro Loco Varese