Perché Gorla Minore e Gorla Maggiore festeggiano il 25 aprile insieme?

“Alle 10.15 ritrovo al Cippo di via Garibaldi per un momento solenne in occasione della festa della Liberazione. Saranno presenti il sindaco di Gorla Minore, Vittorio Landoni, e il sindaco di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio“.

Via Garibaldi è una lunga strada che attraversa Gorla Minore, dal centro paese, piazza XXV aprile, fino al confine con Gorla Maggiore. Ogni anno le due Amministrazioni della valle Olona si ritrovano fianco a fianco in questa via, per celebrare il 25 aprile, ma quanti sanno il perché di questo momento congiunto?

Il Cippo di via Garibaldi

Sicuramente fra i due comuni c’è un rapporto di collaborazione di lunga data e fra i due sindaci – seppur di collocazione politica differente – c’è stima e rispetto reciproci, ma non sono queste le cause della celebrazione condivisa. Non si tratta infatti di una decisione degli amministratori attuali: l’inizio di questo gesto, infatti, è antecedente alla loro prima elezione e risale per l’esattezza al 1996.

Ci sono ragioni storiche che giustificano questa scelta. Il 25 aprile del 1945, infatti, quattordici partigiani di Gorla Maggiore, a causa di un errore, furono purtroppo massacrati dal fuoco amico sul territorio di Gorla Minore. Per ricordarli, dunque, le due Amministrazioni celebrano fianco a fianco questa data.

La celebrazione di due anni fa al Cippo di via Garibaldi

Il fatto viene raccontato dalla sezione ANPI di Gorla Minore che, con la sua rubrica “R-Esistente” – sulle pagine social del gruppo – parla settimanalmente di Resistenza ricordando il passato, raccontando la storia del territorio e approfondendo temi cari all’antifascismo.

“Attingiamo” dunque al loro scritto per comprendere la ragione di una celebrazione che unisce, fisicamente, ma anche idealmente, i due paesi nel segno della memoria.