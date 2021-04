Regate europee di canottaggio alla Schiranna, ecco i risultati. Salta la giornata di domani

È terminata intorno alle 16 di lunedì 5 aprile alla Schiranna di Varese la prima giornata di gare della Regata Europea di qualificazione Olimpica e Paralimpica.

Sono andate in scena non solo le batterie previste al mattino ma anche i recuperi, originariamente programmati per domani, martedì 6 aprile, e anticipati a lunedì pomeriggio.

Le regate previste per domani infatti, sono state annullate dato che è previsto un forte vento che non permetterebbe lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

Dopo la pausa di domani, la kermesse che mette in palio 12 pass (tre per il singolo maschile e altrettanti per il singolo femminile, due per il doppio pesi leggeri maschile e altrettanti per il singolo pesi leggeri femminile, uno per il singolo PR1 maschile e uno per il singolo PR1 femminile) per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo riprenderà mercoledì mattina con le finali. Il clou si avrà dalle ore 10.50 con le finali A.

In una giornata di Pasquetta baciata dal sole e che ha regalato un campo di gara perfetto sul Lago di Varese, la competizione si è aperta con i singoli PR1. Bielorussia e Svezia si sono qualificate alla Finale A femminile, mentre Spagna, Bielorussia, Ungheria e Lituania hanno fatto lo stesso nel maschile.

Nel singolo femminile Russia e Grecia hanno prenotato un posto nella Finale A già in mattinata, seguite nel pomeriggio da Serbia, Finlandia, Ucraina e Svezia. Ungheria, Israele, Slovacchia, Bulgaria ed Estonia in Finale B. Nelle tre batterie del singolo maschile Ungheria, Svezia, Finlandia, Grecia, Russia, Austria, Israele, Turchia e Serbia hanno strappato il pass per la semifinale di mercoledì; a loro si sono aggiunte nel pomeriggio Slovacchia, Monaco e Cipro. Moldovia, Belgio ed Estonia in Finale C.

Nei pesi leggeri al femminile si è registrato il ritiro dell’equipaggio dell’Ucraina nel doppio; Grecia, Russia, Austria, Lettonia, Turchia e Ungheria in finale.

Nel doppio maschile pesi leggeri sono passate direttamente in Finale A Portogallo, Austria, Ucraina e Grecia, seguite dalle ripescate Russia e Turchia, autrici di una grande gara di recupero. Finlandia, Estonia, Ungheria e Armenia in Finale B.