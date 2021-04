Rimessi a nuovo i marciapiedi di via De Cristoforis e via Nicolini a Biumo

Nuovi cantieri nei quartieri di Varese.

Sono ormai perfettamente visibili i nuovi marciapiedi nelle vie De Cristoforis e Nicolini: più ampi, con dettagli in porfido in continuità con le vie limitrofe e dissuasori per evitare parcheggi sulle zone destinate ai pedoni.

«Un nuova parte di città che viene riqualificata – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – con interventi per rendere questa parte del centro storico ancora più pedonale a favore dei residenti e di chi vive la zona. I lavori saranno conclusi nei prossimi giorni con le asfaltature finali, per riconsegnare il quartiere più valorizzato e vivibile».

I marciapiedi sono opere “a margine” di un cantiere più grande, quello che sta aprendo la nuova clinica Isber in quella che era la casa delle Ancelle di san Giuseppe, in via monsignor Sonzini.

Le opere di compensazione per la grande ristrutturazione, che coinvolge un’area di quasi 16mila metri quadri tra via Dandolo e via Walder, prevedono i lavori di riasfaltatura, la realizzazione di attraversamenti pedonali di sicurezza, inserti di cubetti di porfido come arredo urbano, segnaletica e predisposizione per l’illuminazione.