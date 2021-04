Rodari in musica per i bambini con associazione Jasmine

Rodari in musica per i bambini. Questa l’idea proposta dell’educatrice Francesca Capri, di Legnano, e dal cantastorie marchigiano Gianluca Lalli per l’associazione Jasmine che da un anno si occupa di sostenere le famiglie in difficoltà e i loro bambini. «In questi mesi abbiamo affiancato i genitori nella gestione di alcune pratiche burocratiche, abbiamo sostenuto le famiglie dal punto di vista materiale raccogliendo indumenti e giocattoli usati ma in ottimo stato – racconta Francesca Capri – ci è sembrata una buona idea in questo contesto offrire anche ai bambini l’occasione di passare un pomeriggio in allegria con un’attività divertente e formativa da condividere con i coetanei».

“Il mondo si può guardare ad altezza d’uomo, ma anche dall’alto di una nuvola. Nella realtà si può entrare dalla porta principale o infilarvisi – è più divertente – da un finestrino”, scriveva Gianni Rodari, protagonista del primo incontro del weekend scorso centrato sulle Favole al telefono. I bambini, guidati dall’educatrice e dalle canzoni di Lalli ispirate proprio ai racconti di Rodari, hanno giocato, letto e cantato insieme divertendosi e imparando. «Le favole di Rodari sono uno strumento importante da trasmettere ai nostri bambini – afferma Capri – Semplicità nelle costruzioni ma nello stesso tempo, grazie al gioco, profondità dei temi trattati».

L’iniziativa , la prima di una serie, è stata strutturata unendo alla lettura delle “Favole al telefono” di Rodari , drammatizzata e partecipe da parte di bambini di culture e tradizioni diverse, le favole cantate e musicate dal cantautore Lalli, grazie alla sua esperienza di cantastorie nelle scuole di tutta Italia. «La nostra collaborazione ha reso l’evento online recepibile anche a chi è a digiuno di letteratura – affermano i promotori – Rodari diceva che le fiabe educano la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi. Può darci le chiavi per entrare nella realtà percorrendo strade nuove, e può aiutare il bambino a conoscere il mondo. E in questo caso ha aiutato ad avvicinare dei bambini stranieri alle nostre favole tradizionali in un’ottica di integrazione e scambio creativo di saperi e di conoscenza».

“Giocando si impara e sbagliando si inventa, diceva Rodari: non bisogna porre nessun limite alla creatività.

Il prossimo evento, giocato sul binomio fantastico, sarà giovedì 6 maggio alle ore 17 online sulle pagine Facebook di Gianluca Lalli e dell’Associazione Jasmine.