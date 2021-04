Saronno piange Paolo Strano, ex assessore e anima dell’Istituto Prealpi

Tutta Saronno è in lutto per la scomparsa di Paolo Strano.

Classe 1950, 70 anni compiuti lo scorso 19 settembre, è stato una figura importante per la politica saronnese, ma non solo.

Orgogliosamente siciliano, originario di Nicolosi, in provincia di Catania, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale e assessore al Commercio con le giunte Gilli e Fagioli in rappresentanza di Saronno al Centro, il gruppo civico che ha contribuito a fondare e di cui era presidente.

Laureato in Fisica Nucleare, ha anche fondato l’Istituto Prealpi di Saronno, una realtà scolastica che negli anni si è affermata a livello provinciale e non solo. Ufficiale dei Carabinieri in congedo, è stato presidente del nucleo di protezione civile della sezione carabinieri di Saronno, fondatore e segretario dell’associazione culturale “Sicilia a Saronno” e del Lions Club Saronno Insubria oltre che presidente dell’associazione culturale “Classe 50”.

A portarlo via è stato il Covid: ha lottato contro il virus per settimane, ma non ce l’ha fatta.

Unanime il cordoglio nella città degli amaretti.

I RICORDI

Ci viene difficile trovare le giuste parole per imbastire una nota di cordoglio come partito per la scomparsa di Paolo. Per molti di noi il rapporto con lui non era solo politico, ma andava decisamente oltre. Perdiamo un compagno di viaggio nell’impegno amministrativo e sociale della città e un amico con cui abbiamo condiviso molte avventure a Saronno. Esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità politica di Saronno al Centro che perde una validissima guida. Mancherà a tutti la sua presenza nella vita cittadina saronnese. Ciao Paolo, I tuoi amici di Fratelli d’Italia

