Scoprire gli “accumulatori di animali” con un ciclo di incontri on line

Di ossessioni ne esistono tante, alcune davvero particolari: c’è chi colleziona compulsivamente oggetti, chi non butta mai nulla, chi non riesce a separarsi da quella che per chiunque altro risulterebbe spazzatura. E poi, esiste anche chi accumula animali.

Questo fenomeno riguarda un comportamento patologico che porta le persone che ne sono affette a prendere in casa propria sempre più animali di quanti effettivamente sia in grado di prendersene cura. I soggetti afflitti da questo disagio psicologico sono convinti si riservare il massimo delle cure per i propri animali, senza rendersi conto, invece, di come sia esattamente l’opposto: la sovrabbondanza di animali porta a malnutrizione, scarsa igiene e cure veterinarie nulle.

Anche in provincia di Varese recentemente sono stati segnalati dei casi. Di solito queste persone vengono denunciate per maltrattamento, ma loro stesse stanno peggio degli animali che accumulano.

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane che gestisce il canile di Varese organizza tre webinar gratuiti relativi a questo fenomeno particolare, che per quanto questo sia ampiamente diffuso, non è ancora abbastanza conosciuto in Italia.

23 aprile, 30 aprile e 7 maggio: tre incontri durante i quali le relatrici dell’evento, la Dottoressa Ilaria Falchi e la Dottoressa Elisa Silvia Colombo – le uniche due psicoterapeute che attualmente stanno studiando il fenomeno in Italia – definiranno il profilo dell’accumulatore di animali, descrivendo le caratteristiche e le possibili cause del problema e ciò che va fatto per uscire da questo disagio psicologico di maltrattamento inconscio.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi, inviando una email a info@legadelcane-va.it