Super Boost Autotorino: ad aprile extra-vantaggi per rinnovare la mobilità

Da Autotorino aprile parte a mille, con un mese dedicato ai “Super Boost”. Uno slancio di 1.000 euro dedicato a chi sta pensando di cambiare la propria auto: un vantaggio esclusivo sommabile agli ultimi ecoincentivi disponibili, alle migliori promozioni in corso e alle occasioni km zero in pronta consegna.

1.000 euro di extra-sconto aggiuntivo

Con i Super Boost, Autotorino rilancia i vantaggi di un extra-sconto immediato di 1.000 Euro su un numero selezionato di vetture, anche in pronta consegna, fra i brand ufficialmente rappresentati nelle filiali del Gruppo: Jeep, Hyundai, Kia e Mitsubishi.

Le condizioni? Solo due: la promozione è valida su un numero definito di esemplari e per tutti i contratti stipulati entro il 30 aprile. Si potranno scegliere il modello preferito ed anche la formula d’acquisto preferita, dal pagamento immediato sino alla rateizzazione personalizzata tra tutte le soluzioni definibili con i consulenti Autotorino.

Il vero ‘boost’ riguarda i vantaggi aggiuntivi: infatti l’extra-sconto di 1.000 euro è cumulabile a tutte le campagne in corso, agli ecoincentivi statali (fino ad esaurimento dei fondi ministeriali stanziati per la fascia di emissione 61-135 g Co2/km) e alle migliori offerte a KM0.

Un’opportunità che solo Autotorino offre su un’esclusiva selezione di vetture: importante essere il primo a scegliere quella che fa per sé!

Nelle filiali Autotorino, anche al sabato

Le filiali Autotorino Hyundai di Varese e Castellanza, e quelle Jeep di Busto Arsizio e Saronno, come tutte quelle del Gruppo, sono aperte con i consueti orari anche al sabato, raggiungibili ai sensi delle attuali disposizioni e pronte ad accogliere il pubblico con attenzioni di sicurezza apprezzate e promosse da oltre il 97% dei Clienti. O, se si preferisce, prendendo contatto dalla chat del sito www.autotorino.it è possibile scegliere tra i modelli promossi con i Super Boost Autotorino anche in videochiamata con il proprio consulente dedicato, con cui perfezionare l’acquisto on-line. E, in ogni caso, sempre con la tranquillità della formula Soddisfatto o Rimborsato.